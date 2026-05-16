Atalanta, la difesa resta in alto mare: incognita Kolasinac, speranza Scalvini

Il puzzle

Palladino deve fare i conti con una contusione al ginocchio che mette in dubbio la presenza di Kolasinac , mentre Scalvini, alle prese con una distrazione alla caviglia destra che sembrava aver messo fino alla stagione, potrebbe recuperare in extremis , almeno per la panchina. Anche Djimsiti resta in bilico , ma dovrebbe esserci dal 1’ accanto ad Ahanor e a uno tra Kolasinac e Scalvini, salvo arretramento in extremis di de Roon .

Il jolly de Roon

Ai box Bernasconi e Hien, il dilemma della difesa condiziona anche le scelte in mediana. Con il recupero di alcuni dei difensori di ruolo, de Roon dovrebbe fare coppia con Ederson nel consueto 3-4-2-1. Altrimenti con l’olandese arretrato spazio a Pasalic accanto al brasiliano, con Zappacosta e Zalewski sugli esterni. Davanti De Ketelaere e Raspadori dovrebbero agire sulla trequarti alle spalle di Krstovic favorito su Scamacca.