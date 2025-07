Atalanta, l’amichevole in famiglia con l’Under 23 decisa da un gol di De Ketelaere

Tanti applausi hanno accolto l’ingresso in campo dei giocatori per il riscaldamento e anche all’arrivo del presidente Antonio Percassi. In panchina, per la prima volta in un’uscita pubblica, c’è Juric. La gara finisce 1-0 per i nerazzurri contro un Under-23 coriacea. Il gol all’86’ grazie a De Ketelaere su assist di Pasalic.

Sintesi secondo tempo

(Foto di Afb) Al 41’ l’Atalanta trova il gol: Pasalic s’inserisce, davanti a Sassi serve De Ketelaere che deposita a porta vuota.

Al 40’ mancino sotto la traversa di Maldini, ma Sassi alza in angolo. Sul corner seguente De Ketelaere non inquadra di testa.

Al 28’ Ederson e De Ketelaere sono murati in area.

Al 25’ Maldini calcia alto da fuori.

Al 21’ cross basso d’esterno di De Ketelaere, ma Guerini anticipa Pasalic sotto porta. Sul corner seguente Djimsiti non inquadra di testa.

Al 16’ Vavassori calcia alto.



(Foto di Afb) Al 15’ inserimento di Ederson, palla per Pasalic che calcia di poco fuori col mancino.

Al 12’ azione insistita dell’Under 23, ma Colombo e Lonardo vengono murati.

Al 9’ della ripresa colpo di testa di Kossounou su corner, ma Guerini riesce a deviare.

Nel finale Lonardo non inquadra di poco da fuori areaGirandola di cambi a fine primo tempo. Sportiello in porta. Kossounou, Djimsiti e Ahanor in difesa, con Godfrey e Zappacosta sugli esterni. Bresciani ed Ederson in mediana, con Pasalic e De Ketelaere insieme a Maldini. Per l’Under c’è Sassi in porta, Guerini, Comi e Navarro in difesa, con Ghislandi e Bernasconi esterni. Colombo e Riccio in mediana. In avanti Vavassori, Lonardo e Misitano.

La tribuna dell’impianto di Clusone gremita per l’amichevole tutta in famiglia dei nerazzurri contro l’Under 23.

(Foto di Afb)

Sintesi primo tempo

Reti bianche al termine del primo tempo. All’8’ e al 26’ Samardzic ci prova ma senza riuscire a superare Pardel. I nerazzurri senior vanno vicini al vantaggio con Kamaldeen Sulemana ma il palo respinge la conclusione del ganese. L’Under 23 risponde con la botta da fuori di De Nipoti. Al 28’ pericolosa la seconda squadra nerazzurra con il recupero di Pounga, ma il suo destro, da posizione defilata, esce di poco a lato. Al 30’ avanti ancora la Primavera: De Nipoti strappa centralmente e lascia partire un mancino basso su cui si distende bene Carnesecchi.

Al 31’ e al 34’ due grandi occasioni per i nerazzurri di Juric: prima combinano Samardzic e Bellanova sulla destra, cross per Scalvini che non inquadra di piatto. Poi palla bassa per Tourè che va in anticipo sul primo palo ma non inquadra la porta.

Primo tempo: Atalanta- Under 23: 0-0.

Le formazioni

Atalanta: Carnesecchi in porta, con Scalvini, Hien e Bonfanti a completare il pacchetto arretrato. Bellanova e Palestra sulle corsie, de Roon e Ibrahim Sulemana in mediana. Samardzic e l’altro Sulemana, Kamaldeen, sulla trequarti alle spalle di Tourè. Assenti Scamacca (fisiologica gestione del rientro), Lookman, Kolasinac e Bakker.

Atalanta Under 23: Pardel in porta con Berto, Obric e Del Lungo nel terzetto difensivo di Bocchetti. A centrocampo, da destra, Idele, Pounga, Panada, Cassa. De Nipoti e Cortinovis agiscono alle spalle di Cissé.