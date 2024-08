Atalanta, l’amichevole di Parma tappa di avvicinamento alla Supercoppa europea

Si avvicina un trittico di partite per l’Atalanta: due amichevoli e poi la prestigiosa Supercoppa europea contro il Real Madrid (il 14 agosto a Varsavia alle 21). Prima, come detto, per affinare la condizione l’Atalanta affronterà due test: il primo è in programma nel tardo pomeriggio di domenica 4 agosto contro il Parma di mister Pecchia, neopromosso in Serie A dopo aver vinto il campionato di B. La partita, che sarà trasmessa da Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre, andrà in onda alle 18 allo stadio Tardini di Parma. Il secondo test invece è in programma venerdì 9 agosto, in Germania, sul campo del St. Pauli di Amburgo, con fischio d’inizio alle 18,30.