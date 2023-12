Atalanta, l’asta benefica a quota 18 mila euro: in vetta la maglia di de Roon

Ha raggiunto quota 18.000 euro il totale delle promesse di pagamento dell’asta benefica delle 27 maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2023»: si tratta delle speciali casacche natalizie nerazzurre preparate per l’intero organico della prima squadra, indossate in occasione della partita Atalanta-Salernitana 4-1 del 18 dicembre scorso e poi autografate dal rispettivo calciatore. L’iniziativa è organizzata da Atalanta e Bergamo Tv e si concluderà definitivamente nella serata di lunedì 8 gennaio nel corso della diretta della trasmissione televisiva «TuttoAtalanta»: l’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Amici della Pediatria.

De Roon guida la classifica

Come partecipare

Si possono fare rilanci in qualsiasi momento sui social di TuttoAtalanta, con mail ad [email protected] e con whatsapp al 335.1095634: si possono fare offerte per più maglie, ma alla fine ciascuna casacca dovrà avere un vincitore diverso per accontentare il maggior numero di tifosi. Il prossimo aggiornamento sarà pubblicato nella serata di venerdì 29 dicembre.