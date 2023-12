Atalanta, l’asta delle maglie supera gli 11mila euro

Dopo due giorni dall’apertura ufficiale dell’asta benefica, ha già superato quota 11.000 euro il totale della promesse di pagamento per le 27 maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2023», vale a dire le speciali casacche natalizie preparate per l’intero organico della prima squadra nerazzurra e indossate in occasione dell’ultima partita Atalanta-Salernitana 4-1. L’intero ricavato dell’iniziativa organizzata da Atalanta e Bergamo Tv sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Amici della Pediatria che opera presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nella speciale classifica delle offerte, sempre comandata a quota 1000 euro da Muriel, de Roon e Kolasinac, sale prepotentemente Koopmeiners a 700 euro.

Come partecipare

Le maglie saranno tutte autografate dal rispettivo calciatore e saranno aggiudicate nel corso della puntata della trasmissione televisiva «TuttoAtalanta» in onda lunedì 8 gennaio in diretta dalle ore 20.50 su Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it). Si possono fare rilanci in qualsiasi momento con: email ad [email protected] , sulle pagine Facebook e Instagram di «TuttoAtalanta Bergamo Tv» e via whatsapp al 335.1095634. È consentito fare offerte per più maglie, ma alla fine dell’asta ogni casacca dovrà avere un vincitore diverso per accontentare il maggior numero di tifosi. Gli aggiornamenti delle quotazioni saranno visibili periodicamente sui canali di TuttoAtalanta, dell’Atalanta e de L’Eco di Bergamo. Prossimo aggiornamento nella serata di venerdì 22 dicembre