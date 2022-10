Le 300 panchine di Gasperini: più di Mondonico. Sfida con l’Udinese: «È la nuova Atalanta»

«C’è del vero quando si dice che l’Udinese è la nuova Atalanta». Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida alla Dacia Arena (si gioca domenica 9 ottobre alle 15 a Udine), ha parlato dell’avversario friulano. «In questo momento gode di una considerazione superiore alla nostra, per il gioco che esprime e per come ha vinto partite anche contro squadre forti. Noi siamo alla ricerca di consensi, di qualità, perché i risultati sono già al massimo», precisa l’allenatore nerazzurro.