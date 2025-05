Atalanta, l’ennesima tegola: lesione al bicipite femorale per Cuadrado. Rischio stagione finita

Il match casalingo

Incassata l’ennesima tegola stagionale, l’Atalanta prepara il match casalingo con la Roma di lunedì 12 maggio alle 20,45: Gasperini riproporrà il tridente classico De Ketelaere-Retegui-Lookman visto col Monza. Contro la difesa giallorossa a tre si opterà per la formazione migliore, ma i guai sono in difesa, ridotta a soli tre giocatori di ruolo causa squalifica di Hien. Al centro del reparto arretrato al posto dello svedese si sposterà Djimsiti, con Kossounou, non al meglio e uscito all’intervallo col Monza, in ballottaggio con Toloi sul centrodestra e uno tra il laterale sinistro Ruggeri e il mediano adattato De Roon dell’altra parte. L’alternativa, sgradita all’allenatore Gian Piero Gasperini per ragioni di equilibrio tra i reparti, è l’arretramento dei due esterni passando a una sorta di 4-2-3-1. Sulle fasce riproposti Bellanova e Zappacosta, mentre Pasalic dovrebbe tornare a centrocampo a fianco di Ederson.