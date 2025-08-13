Atalanta, l’entusiasmo dei 6mila tifosi che riempiono la Nord - Foto/Video

Circa in seimila in Curva Nord per assistere all’allenamento a porte aperte dell’Atalanta. La squadra di Ivan Juric, che si prepara per il Trofeo Bortolotti di sabato con la Juventus, e per l’avvio del campionato nel weekend successivo, ha salutato il popolo nerazzurro.

L’allenamento allo stadio con i tifosi

Assenti Bakker, Kolasinac, Tourè e Lookman. Aggregato Misitano, attaccante della formazione Under 23. La squadra ha prima svolto esercizi di possesso palla e tiri in porta, per poi fare 24 minuti di partitella su metà campo.

In giallo, Carnesecchi con Kossounou, Hien, Ahanor. Bellanova e Bernasconi sulle corsie, con Ederson e Brescianini in mediana. In avanti De Ketelaere, Dino Sulemana e Scamacca. In blu, Sportiello, Scalvini, Godfrey, Djimsiti. Palestra, Pasalic, de Roon, Zappacosta. In avanti Samardzic, Maldini e Misitano.

È di Maldini il primo gol sotto la Nord, momentaneo 1-1 rispondendo alla rete di Kossounou. Poi chiudono 6-1 i gialli con le doppiette di De Ketelaere, Scamacca e la rete di Ederson.

Al termine la squadra è andata sotto la curva. Hanno parlato Antonio Percassi, Ivan Juric e il capitano Marten de Roon. La linea è la stessa: la squadra darà il massimo per raggiungere grandi risultati e non dovrà mancare il sostegno dei tifosi.

Una vista della Curva Nord Pisani a pochi minuti dall’inizio dell’allenamento a porte aperte dell’Atalanta. Mercoledì 13 agosto 2025

(Foto di Afb) Una seduta di lavoro per «assaggiare» l’erba dello stadio in vista della partita di sabato sera con la Juventus, ma è, anche e soprattutto, l’occasione per salutare l’Atalanta di Ivan Juric e per dare la carica ai giocatori nerazzurri per la nuova stagione: la Serie A per l’Atalanta, infatti, scatta dai blocchi domenica 24 agosto in match serale alle 20.45, in casa, contro il Pisa neopromosso dalla B grazie al secondo posto in cadetteria conquistato nella stagione 2024/25.

L’esordio al Trofeo Bortolotti