Atalanta, lesione per Scalvini: stagione finita, Palladino spera in Djimsiti

Contro i rossoblù Palladino dovrà rinunciare a Scalvini: gli accertamenti effettuati mercoledì 13 maggio hanno evidenziato una distrazione tra il primo e il secondo grado della caviglia destra con interessamento del compartimento articolare laterale. Per lui la stagione è finita e rischia di aver virtualmente chiuso anche Kossounou, alle prese con un risentimento muscolare al flessore destro e in attesa di esami.