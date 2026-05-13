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Sport / Bergamo Città Mercoledì 13 Maggio 2026

Atalanta, lesione per Scalvini: stagione finita, Palladino spera in Djimsiti

CALCIO. Mercoledì 13 maggio gli esami hanno evidenziato una distrazione tra il primo e secondo grado. Col Bologna a Bergamo (domenica 17 alle 18) è a rischio Kossounou. L’albanese cerca il recupero, de Roon alternativa.

Atalanta, lesione per Scalvini: stagione finita, Palladino spera in Djimsiti
Berat Djimsiti in azione. L’albanese ha saltato la gara col Milan per tendinopatia, ma spera di rientrare domenica 17 col Bologna visto anche l’allarme difesa
(Foto di Afb)

Giorgio Scalvini e Odilon Kossounou fuori, Berat Djimsiti spera. In casa Atalanta resta l’allarme difesa per la gara col Bologna, domenica 17 maggio alla New Balance Arena (alle 18).

Contro i rossoblù Palladino dovrà rinunciare a Scalvini: gli accertamenti effettuati mercoledì 13 maggio hanno evidenziato una distrazione tra il primo e il secondo grado della caviglia destra con interessamento del compartimento articolare laterale. Per lui la stagione è finita e rischia di aver virtualmente chiuso anche Kossounou, alle prese con un risentimento muscolare al flessore destro e in attesa di esami.

Squalificato Hien, Palladino spera nel recupero di Djimsiti che mercoledì 13 si è allenato da solo in campo dopo aver saltato la gara col Milan per la tendinopatia. Se il centrale albanese non dovesse farcela, il tecnico potrebbe arretrare de Roon sulla linea di Ahanor e Kolasinac, gli unici difensori di ruolo disponibili, salvo soluzioni tattiche diverse, come il passaggio alla difesa a 4, o il lancio di un giovane dall’Under 23.

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