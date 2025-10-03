Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 03 Ottobre 2025

Atalanta, l’incognita Hien tiene in sospeso Juric contro il Como: decisione in extremis

CALCIO. Il difensore svedese, ai box negli ultimi tempi per un risentimento muscolare, resta in forse sino alle ultime ore prima del match di sabato 4 a Bergamo (20,45). In caso di forfait possibile passaggio alla difesa a 4

Isak Hien, qui in azione contro il Psg in Champions, è il grande interrogativo della vigilia di Atalanta-Como: la decisione è stata rimandata a sabato mattina
Isak Hien, qui in azione contro il Psg in Champions, è il grande interrogativo della vigilia di Atalanta-Como: la decisione è stata rimandata a sabato mattina
(Foto di Afb)

Il dilemma Hien tiene in sospeso l’Atalanta e la formazione anti-Como a poche ore dalla gara contro i lariani, sabato 4 ottobre alla New Balance Arena (20,45). Il difensore svedese è alle prese con un risentimento agli adduttori che lo ha costretto a lasciare il campo contro il Torino e da allora è rimasto ai box. Il giocatore è in progresso ma la sua presenza contro il Como verrà decisa solo dopo l’ultimo allenamento di sabato mattina, quando verrà comunicata la lista dei convocati.

Atalanta, la probabile formazione

Già fuori causa Kolasinac, Scalvini, Kossounou, oltre a Bellanova e Zalewski (più Scamacca, De Ketelaere e Bakker) e allo squalificato de Roon, Juric è in piena emergenza in difesa. Se Hien dovesse farcela, lo svedese verrebbe schierato al centro della difesa a 3 nel 3-4-1-2 o 3-4-2-1 con Djimsiti e Ahanor, con Musah in mediana accanto a Ederson; in caso di forfait Juric potrebbe arretrare in difesa uno tra Musah e Zappacosta o più probabilmente passare alla difesa a 4 nel 4-2-3-1, con Musah ed Ederson in mediana e Pasalic trequartista con due tra Samardzic, Lookman e Sulemana alle spalle di Krstovic. Ma tutto verrà deciso in extremis.

Bergamo
Sport
Calcio
Atalanta