Atalanta, l’incognita Hien tiene in sospeso Juric contro il Como: decisione in extremis

Il dilemma Hien tiene in sospeso l’Atalanta e la formazione anti-Como a poche ore dalla gara contro i lariani, sabato 4 ottobre alla New Balance Arena (20,45). Il difensore svedese è alle prese con un risentimento agli adduttori che lo ha costretto a lasciare il campo contro il Torino e da allora è rimasto ai box. Il giocatore è in progresso ma la sua presenza contro il Como verrà decisa solo dopo l’ultimo allenamento di sabato mattina, quando verrà comunicata la lista dei convocati.

Atalanta, la probabile formazione

Già fuori causa Kolasinac, Scalvini, Kossounou, oltre a Bellanova e Zalewski (più Scamacca, De Ketelaere e Bakker) e allo squalificato de Roon, Juric è in piena emergenza in difesa. Se Hien dovesse farcela, lo svedese verrebbe schierato al centro della difesa a 3 nel 3-4-1-2 o 3-4-2-1 con Djimsiti e Ahanor, con Musah in mediana accanto a Ederson; in caso di forfait Juric potrebbe arretrare in difesa uno tra Musah e Zappacosta o più probabilmente passare alla difesa a 4 nel 4-2-3-1, con Musah ed Ederson in mediana e Pasalic trequartista con due tra Samardzic, Lookman e Sulemana alle spalle di Krstovic. Ma tutto verrà deciso in extremis.