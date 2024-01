Atalanta, l’infermeria sorride: tutti presenti nell’ultimo allenamento a Zingonia

Tutti presenti in casa Atalanta, venerdì 19 gennaio, nell’ultimo allenamento della settimana prima della sosta nel weekend. A differenza dei turni di sosta per gli impegni delle nazionali, a Zingonia si è regolarmente allenata tutta la squadra, a eccezione dell’infortunato Hans Hateboer (lesione al soleo) e di Ademola Lookman , impegnato in Coppa d’Africa con la Nigeria e vicino al passaggio agli ottavi.

Per il resto Gasp può sorridere in vista della gara di campionato contro l’Udinese, sabato 27 al Gewiss Stadium (ore 15): de Roon si sta allenando con un tutore al terzo dito della mano sinistra dopo l’intervento chirurgico a Villa Stuart, a Roma, nei giorni scorsi, Toloi ha smaltito l’influenza e Touré ha lavorato stabilmente in gruppo e sogna l’esordio contro i bianconeri friulani alla ripresa. Difficile, per non dire quasi impossibile, la presenza di Lookman, specie se la Nigeria dovesse passare il turno.