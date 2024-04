Atalanta, con il Liverpool tornano de Roon, Zappacosta e Kolasinac. Musso fra i pali

L’Atalanta che si gioca la semifinale di Europa League nel ritorno con il Liverpool giovedì 18 aprile (andata 3-0 per i nerazzurri) ritrova Musso (portiere designato in coppa), Kolasinac, Zappacosta e de Roon, che dovrebbero tornare titolari. Buone possibilità anche per Miranchuk.