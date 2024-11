Atalanta, Lookman e De Ketelaere verso il recupero: il nigeriano favorito in attacco

Charles De Ketelaere e Ademola Lookman vanno verso il sì, Berat Djimsiti può sperare. Buone notizie in casa Atalanta in vista della ripresa del campionato, sabato 23 al Tardini alle 20.45 contro il Parma del bergamasco Enrico Delprato.

Gian Piero Gasperini dovrebbe recuperare sia il belga sia il nigeriano che sono in ballottaggio per un posto in attacco accanto a Retegui: Ademola sembra favorito. Più ridotte invece le chance di recupero di Sead Kolasinac che va verso il forfait così come Ben Godfrey . Atteso invece il rientro di Giorgio Scalvin i che a Parma dovrebbe festeggiare la prima convocazione stagionale dopo l’infortunio nel giugno scorso.

Ai box Scamacca e Zappacosta, a Parma Gasp dovrebbe proporre il 3-4-1-2 con uno tra Lookman e Cdk in attacco accanto a Retegui (favorito il nigeriano) e Samardzic in pole per un posto sulla trequarti. In difesa Djimisiti dovrebbe affiancare Hien e Kossounou. In caso di forfait dell’albanese, spazio a de Roon con l’inserimento di Pasalic in mediana.