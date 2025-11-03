Atalanta, Lookman e De Ketelaere verso il ritorno dal 1’ con il Marsiglia

De Roon e Maldini ci sono, Kolasinac resta in dubbio e la sua convocazione per la gara di Champions col Marsiglia verrà decisa in extremis. Il gruppo è quasi completo in casa Atalanta , in vista della sfida al Velodrome, mercoledì 5 novembre (alle 21) contro l’Om.

Le ultime di formazione

Ai box i soli Bakker e Scalvini, Juric potrebbe tornare al 3-4-1-2 con Lookman e De Ketelaere in attacco e Pasalic trequartista. Se così fosse Scamacca e Krstovic partirebbero in panchina. In mediana probabile il rientro dal 1’ di de Roon, accanto a Ederson, mentre in difesa si va verso la conferma del trio Kossounou-Hien-Djimsiti, con Ahanor come alternativa. Martedì 4 novembre allenamento mattutino e poi partenza per Marsiglia.