Sport / Bergamo Città
Lunedì 03 Novembre 2025

Atalanta, Lookman e De Ketelaere verso il ritorno dal 1’ con il Marsiglia

CALCIO. Gruppo quasi al completo in casa nerazzurra in vista della sfida di Champions al Velodrome, mercoledì 5 novembre (alle 21). Juric dovrebbe tornare al 3-4-1-2 con Pasalic trequartista e de Roon in mediana.

Ademola Lookman in azione e in gol contro il Milan. L’attaccante nigeriano dovrebbe partire dal 1’ mercoledì 5 novembre nella sfida di Champions a Marsiglia
Ademola Lookman in azione e in gol contro il Milan. L’attaccante nigeriano dovrebbe partire dal 1’ mercoledì 5 novembre nella sfida di Champions a Marsiglia
(Foto di Afb)

De Roon e Maldini ci sono, Kolasinac resta in dubbio e la sua convocazione per la gara di Champions col Marsiglia verrà decisa in extremis. Il gruppo è quasi completo in casa Atalanta, in vista della sfida al Velodrome, mercoledì 5 novembre (alle 21) contro l’Om.

Le ultime di formazione

Ai box i soli Bakker e Scalvini, Juric potrebbe tornare al 3-4-1-2 con Lookman e De Ketelaere in attacco e Pasalic trequartista. Se così fosse Scamacca e Krstovic partirebbero in panchina. In mediana probabile il rientro dal 1’ di de Roon, accanto a Ederson, mentre in difesa si va verso la conferma del trio Kossounou-Hien-Djimsiti, con Ahanor come alternativa. Martedì 4 novembre allenamento mattutino e poi partenza per Marsiglia.

Bergamo
Sport
Calcio
Champions League
De Ketelaere
de roon
Atalanta