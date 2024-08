Atalanta, Lookman è tornato a Zingonia. Verso la conferma dell’11 di Lecce

Ademola Lookman è di nuovo a Zingonia. La novità di giornata, giovedì 22 agosto, è il ritorno dell’attaccante nigeriano al Centro Bortolotti. Dopo il forfait lunedì a Lecce per le fibrillazioni di mercato e l’allenamento saltato mercoledì 21, Lookman si è allenato a Zingonia anche se in una sessione individuale per recuperare i giorni persi di lavoro atletico. Nelle prossime ore sarà più chiaro se l’attaccante potrà essere considerato di fatto recuperato e quindi di nuovo a disposizione di Gian Piero Gasperini.