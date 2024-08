Atalanta: Lookman e Koopmeiners non si allenano, Samardzic c’è per Torino

Lookman in gruppo? In futuro chissà, per ora no. Contrariamente alle aspettative (e all’auspicio) di molti tifosi, mercoledì 21 agosto l’attaccante nigeriano, al centro delle voci di mercato, non si è allenato con la squadra a Zingonia, così come Koopmeiners, da tempo fuori dal gruppo nerazzurro in attesa della soluzione del tormentone-Juventus.