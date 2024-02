Atalanta, Lookman in panchina col Milan: in attacco Miranchuk favorito su Scamacca

L’attaccante nigeriano è pronto a rientrare, come ha anticipato Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa di sabato 24, annunciando 20 convocati (esclusi i portieri) con l’eccezione di Palomino, unico infortunato. Probabilmente Lookman partirà dalla panchina anche se in attacco Gasp può sbizzarrirsi: nel collaudato 3-4-1-2 De Ketelaere e Koopmeiners dovrebbero essere titolari con Miranchuk favorito su Scamacca e lo stesso Lookman (oltre che su Touré).

Il fattore Pasalic

C’è però la variabile Pasalic, in splendide condizioni di forma. Il croato dovrebbe lasciare il posto al rientrante de Roon in mediana, ma potrebbe essere impiegato più avanti, sulla trequarti accanto a Koop e al posto di Miranchuk in un eventuale 3-4-2-1. Per il resto Gasp dovrebbe confermare il trio difensivo Scalvini-Djimsiti-Kolasinac davanti a Carnesecchi, ma anche Hien spera in una maglia. A centrocampo la certezza è Ederson, con Holm sulla destra e uno tra Ruggeri e Zappacosta a sinistra.