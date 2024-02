Atalanta, Lookman resta fuori: distorsione alla caviglia, salta il Sassuolo

Il ritorno in campo di Ademola Lookman con la maglia dell’Atalanta deve attendere. Giovedì 15 febbraio l’attaccante nigeriano, rientrato in Italia mercoledì 14 dopo aver giocato la finale di Coppa d’Africa, si è sottoposto a terapie dopo aver rimediato una distorsione alla caviglia sinistra. L’infortunio non sembra grave, ma è quasi certa la sua assenza contro il Sassuolo sabato 17 al Gewiss Stadium (20,45) al pari di Palomino, alle prese con una lesione al bicipite femorale destro.

La buona notizia per Gian Piero Gasperini è il rientro in gruppo di Hien, che già mercoledì 14 si era allenato parzialmente con la squadra. Il difensore svedese ha superato l’infortunio muscolare che lo aveva costretto ai box ed è disponibile per la gara contro i neroverdi di Dionisi.