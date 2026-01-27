Atalanta, Lookman verso il ritorno dal 1’ in Belgio: caccia ai tre punti per sperare

Lookman va verso il ritorno da titolare . Dopo il rientro dalla Coppa d’Africa e due subentri contro l’Athletic Bilbao e il Parma, il nigeriano dovrebbe partire dal 1’ contro l’Union Saint-Gilloise, mercoledì 28 gennaio a Bruxelles (alle 21) nell’ultima gara delle prima fase di Champions .

Le ultime di formazione

Dopo il ko contro il Bilbao, per centrare gli ottavi l’Atalanta deve vincere in Belgio e sperare in una serie di risultati favorevoli dagli altri campi. Difficile, ma ancora possibile e perciò Palladino dovrebbe schierare una formazione a trazione anteriore con De Ketelaere e Krstovic, in vantaggio su Scamacca , nel tridente offensivo.

Fuori Bakker, Bellanova e Raspadori (fuori dalla lista Uefa sino alla fase successiva), in difesa ballottaggio aperto tra Ahanor e Kolasinac, con il 17enne favorito per una maglia da titolare accanto a Scalvini, favorito su Kossounou, e Djimsiti, con Zalewski in ballottaggio a sinistra con Bernasconi e Zappacosta a destra. In mediana Ederson e de Roon, ma l’olandese è diffidato.