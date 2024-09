Atalanta, Lookman verso il rientro tra i titolari sabato a Bologna

Aria di cambiamenti in casa Atalanta per la gara di sabato 28 settembre al Dall’Ara (20,45) contro il Bologna. Dopo il ko casalingo contro il Como, Gian Piero Gasperini contro i rossoblù potrebbe rilanciare Hien, Ruggeri e Lookman tra i titolari nel probabile 3-4-1-2. Da definire la conferma di Pasalic alle spalle delle punte , due tra Ademola, De Ketelaere e Retegui: per quel ruolo ci sono anche Samardzic e Brescianini.

In alternativa Gasp potrebbe lanciare il tridente d’attacco con Cdk anche in posizione più arretrata.

Sul fronte infortunati, ai box Scamacca e Scalvini, piccoli passi avanti per Godfrey e Toloi: l’inglese ha ricominciato sul campo in solitaria, Rafa sta seguendo un percorso individuale. Entrambi comunque non dovrebbero essere disponibili per la trasferta a Bologna.