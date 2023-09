Atalanta, Luca Percassi: «Kolasinac ragazzo leale e straordinario»

Percassi: «Ora pensiamo a mercoledì»

«Gasperini è incredibile, mi trovo molto bene in campo e sono molto felice di essere allenato da lui» ha poi detto Kolasinac: «Per me è stato facile adattarmi, anche se quando al Marsiglia c’era un mister simile a Gasperini come Tudor ho avuto bisogno di un po’ di tempo. Bakker è nuovo anche lui, è sulla strada giusta per adattarsi ed entrare in squadra».

Kolasinac: «Grande feeling»

Kolasinac rileva differenze tra la serie A e gli altri campionati (ha giocato anche in Germania nello Schalke e in Premier League con l’Arsenal): «La difficoltà si può vedere dall’ultima partita col Cagliari: anche le piccole possono batterti se in giornata giusta - spiega -. In Italia si lavora molto sulla tattica, mentre per esempio in Francia sono più aperti e segnare è più facile. Qui invece bisogna essere concentrati perché l’1% meno di 100 può costare caro». Infine, sull’obiettivo Europa League: «L’Atalanta ha fatto di tutto per qualificarsi ed è una grande opportunità, ma è anche importante focalizzarci su una partita alla volta. Col Cagliari abbiamo voltato pagina, mercoledì andiamo a Verona: per l’Europa c’è tempo».