Sabato 06 Settembre 2025
Atalanta, lunedì 8 la ripresa: occhi su Scamacca. Psg: Dembelé e Doué ko
CALCIO. Nerazzurri a riposo nel fine settimana. Sotto osservazione il centravanti, alle prese con un’infiammazione al ginocchio sinistro. Tra le file dei parigini si fermano le due stelle d’attacco: probabile forfait in Champions.
Tutti a riposo in casa Atalanta nel primo fine settimana dedicato alle nazionali. La ripresa è in programma lunedì 8 settembre a Zingonia, in attesa dei primi rientri dei giocatori impegnati nelle qualificazioni previsti per martedì 9.
Occhi su Scamacca
Scamacca sarà l’osservato speciale dei prossimi giorni, dopo l’infiammazione al ginocchio che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Nazionale. Il centravanti è a rischio per la gara contro il Lecce, domenica 14 (alle 15) a Bergamo, che vedrà ai box anche Bakker e Kolasinac. Juric potrebbe dare spazio dall’inizio all’ex Krstovic, ma resta da chiarire anche il nodo-Lookman.
Verso la Champions
Nel frattempo fioccano guai anche per il Psg, primo avversario dei nerazzurri in Champions League (mercoledì 17 alle 21 al Parco dei Principi). I campioni in carica potrebbero aver perso Ousmane Dembelé e Desiré Doué, entrambi infortunati nel corso di Ucraina-Francia. Dembelé è alle prese con un risentimento muscolare alla coscia destra, Doué con un guaio al polpaccio. Entrambi dovrebbero saltare la gara di Champions contro l’Atalanta.
