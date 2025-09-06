Atalanta, lunedì 8 la ripresa: occhi su Scamacca. Psg: Dembelé e Doué ko

Occhi su Scamacca

Scamacca sarà l’osservato speciale dei prossimi giorni, dopo l’infiammazione al ginocchio che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Nazionale. Il centravanti è a rischio per la gara contro il Lecce, domenica 14 (alle 15) a Bergamo, che vedrà ai box anche Bakker e Kolasinac. Juric potrebbe dare spazio dall’inizio all’ex Krstovic, ma resta da chiarire anche il nodo-Lookman.