Atalanta, lunedì al via la stagione 2025/26. Ecco lo staff tecnico di mister Juric

Tre le amichevoli previste finora: il 26 luglio a Clusone con l’Under 23, poi le trasferte in Germania a Lipsia (2 agosto) e Colonia (9 agosto)

Tutto pronto, quindi, per la nuova stagione dell’Atalanta che si aprirà lunedì 14 luglio con le visite mediche al centro Habilita del Gewiss Stadium. Martedì primo allenamento al Centro Bortolotti di Zingonia dove i nerazzurri lavoreranno per preparare il 2025/26. Per ora sono tre le amichevoli previste: la prima è in famiglia contro l’Under 23 a Clusone sabato 26 luglio (l’orario è da definire), poi ci saranno due trasferte tedesche, sabato 2 agosto (alle 15) a Lipsia e sabato 9 (alle 15,30) a Colonia. Il campionato comincerà domenica 24 agosto (alle 20,45) contro il Pisa al Gewiss Stadium.