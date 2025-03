Atalanta, Maldini o Brescianini in attacco: Retegui e Cuadrado per la panchina

CALCIO. Venerdì 28 marzo il centravanti si è allenato da solo ma si riducono le chance di recupero per la gara di domenica 30 con la Fiorentina: Mateo e il colombiano potrebbero essere convocati. Davanti in lizza anche Samardzic

Maldini o Brescianini per un posto in attacco, Retegui e Cuadrado per un posto in panchina. Venerdì 28 marzo il capocannoniere del campionato ha cominciato ad allenarsi da solo sul campo ma le chance di recupero dal 1’ per la gara di domenica 30 al Franchi di Firenze contro la Fiorentina (alle 15) si riducono.

Retegui però potrebbe essere convocato e partire dalla panchina, così come Cuadrado, alle prese con una lesione al bicipite femorale. Per entrambi sarà decisivo l’allenamento di sabato 29, ultima seduta prima della partenza per Firenze dove dovrebbe tornare a disposizione Sulemana.