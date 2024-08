Atalanta, Marc Pubil a Milano per le visite mediche. Poi la firma a Zingonia - Foto/video

Dall’Almeria

Avanti con il mercato

Pubill già a Bergamo è la novità di giornata. Per il resto altre indiscrezioni confermerebbero nuovi contatti tra Atalanta e Celtic per Matt O‘Riley, con l’Atalanta che sembra disposta a spingersi fino a sfiorare i 25 milioni (22 + b onus), avvicinandosi alla richiesta iniziale di 28-29 milioni da parte del club scozzese. Insomma, sono tutti segnali che la trattativa sta per entrare nel vivo e che ci sono passi avanti nonostante la concorrenza sempre fortissima del Brighton. Per quanto riguarda il centrocampista, dunque, c’è sempre O’Riley in pole position nei radar nerazzurri, ma stanno girando anche rumors di un possibile interessamento nerazzurro per Samardzic dell’Udinese. Mentre Marco Brescianini accostato a lungo all’Atalanta a luglio, addirittura con una chiusura dell’operazione che pareva in arrivo col Frosinone, è da giorni saldamente nel mirino del Napoli. Però, attualmente, non c’è ancora la firma con i partenopei. In questo momento il Napoli è ancora in vantaggio e più vicino alla fumata bianca, ma la pista Brescianini, per l’Atalanta, non sembra ancora tramontata, e anzi si potrebbero riaprire spiragli nei prossimi giorni.