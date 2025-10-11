Atalanta, martedì 14 la ripresa: Zalewski, Scalvini, Kossounou e Cdk verso il rientro

Dopo due giorni di riposo, domenica e lunedì, i nerazzurri riprenderanno martedì 14 a Zingonia, probabilmente con il rientro dei primi nazionali e con l’obiettivo di ritrovare gran parte degli infortunati. Zalewski, Scalvini, Kossounou e De Ketelaere dovrebbero essere a disposizione di Juric con la Lazio, così come de Roon (al rientro dalla squalifica), mentre resteranno sotto osservazione Scamacca, Kolasinac e Bellanova.