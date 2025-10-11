Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 11 Ottobre 2025

Atalanta, martedì 14 la ripresa: Zalewski, Scalvini, Kossounou e Cdk verso il rientro

CALCIO. Domenica 12 e lunedì 13 due giorni di riposo per i nerazzurri, che riprenderanno il campionato domenica 19 alle 18 a Bergamo contro la Lazio. Occhi puntati in settimana su Scamacca, Kolasinac e Bellanova.

Charles De Ketelaere a segno contro il Lecce il 14 settembre. Il belga, ai box per infortunio ma in ritiro con la nazionale, dovrebbe rientrare contro la Lazio
(Foto di Afb)

Archiviata la prima settimana di sosta per le nazionali con l’ultimo allenamento di sabato 11 ottobre, l’Atalanta si affaccia virtualmente alla ripresa del campionato, domenica 19 (alle 18) contro la Lazio alla New Balance Arena.

Dopo due giorni di riposo, domenica e lunedì, i nerazzurri riprenderanno martedì 14 a Zingonia, probabilmente con il rientro dei primi nazionali e con l’obiettivo di ritrovare gran parte degli infortunati. Zalewski, Scalvini, Kossounou e De Ketelaere dovrebbero essere a disposizione di Juric con la Lazio, così come de Roon (al rientro dalla squalifica), mentre resteranno sotto osservazione Scamacca, Kolasinac e Bellanova.

La gara contro la Lazio inaugurerà un periodo intenso per i nerazzurri, con 4 partite in 10 giorni (contro i biancocelesti, la Cremonese e il Milan in campionato e contro lo Slavia Praga in Champions League).

