Atalanta, martedì 5 la ripresa a Zingonia. Fari puntati su Hateboer e Miranchuk

Mister Gasperini, come molti allenatori delle big, avrà molte defezioni perché il campionato è fermo per l’attività delle nazionali e sono ben undici i giocatori convocati: Musso, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Holm, De Roon, Koopmeiners, Pasalic, De Ketelaere, Lookman e Ruggeri. Dei titolari di sabato, si alleneranno dunque regolarmente solo Zappacosta, Ederson e Scamacca , più Palomino, Toloi, Bakker, Zortea, Adopo, Muriel e i portieri Carnesecchi e Rossi.

Dopo la sosta Fiorentina in trasferta

Ci saranno anche Hateboer e Miranchuk in gruppo, ma i due sono in fase di recupero: se l’olandese non gioca da sette mesi dopo la rottura del crociato, il russo - rientrato dal prestito al Torino e rimasto a Bergamo nonostante fosse fuori dal progetto - è stato aggregato al gruppo nei giorni scorsi e deve ritrovare la forma. Non c’è invece Touré che si rivedrà probabilmente all’inizio del 2024. Dopo la sosta, i nerazzurri saranno di scena a Firenze contro la Fiorentina in un match delicato, sia per il desiderio di rivincita che animerà i giocatori viola, che hanno perso 4-0 a Milano contro l’Inter, sia perché la settimana successiva scatterà l’Europa League.