Atalanta da martedì al lavoro per preparare due anticipi al sabato

Archiviato il brillante debutto in campionato (successo per 2-0 sul campo del Sassuolo), l’Atalanta tornerà ad allenarsi nel pomeriggio di martedì 22 agosto, dopo una giornata di riposo. La partita di Reggio Emilia non ha lasciato in eredità problemi, quindi alla ripresa degli allenamenti riflettori puntati sui giocatori in fase di recupero: Hateboer, Soppy e Palomino. Per quanto riguarda Touré, invece, in questi giorni sono previsti gli esami per inquadrare l’infortunio (rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro) e soprattutto programmare l’intervento a cui dovrà sottoporsi.