Atalanta, martedì arriva il Real Madrid. Zappacosta accelera e spera nella convocazione

Archiviato il successo in campionato sul Milan, in casa Atalanta scatta il conto alla rovescia per l’attesissima sfida di martedì 10 dicembre con il Real Madrid (al Gewiss Stadium, fischio d’inizio alle 21), valida per la sesta giornata della fase a campionato di Champions League. Sabato 7 dicembre alla ripresa degli allenamenti da Zingonia sono arrivate notizie incoraggianti per il recupero di Davide Zappacosta: si apre infatti uno spiraglio per una possibile convocazione già per la sfida con i Blancos. L’esterno nerazzurro, che si era infortunato nella partita del 10 novembre con l’Udinese (lesione al soleo), sabato ha svolto parte dell’allenamento con la squadra, accelerando così verso il recupero.