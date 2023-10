Atalanta, martedì il rientro dopo il riposo. Da mercoledì i biglietti per lo Sturm Graz

Atalanta a riposo da sabato 14 a lunedì 16 ottobre per la sosta del campionato. La ripresa è in programma martedì pomeriggio quando inizieranno a rivedersi i dodici reduci dalle nazionali: già per martedì è atteso Pasalic (in gol domenica sera in Galles-Croazia 2-1), poi fra martedì e mercoledì anche gli altri si uniranno al gruppo, con l’eccezione di Musso, atteso per giovedì. Nei giorni scorsi a disposizione di Gasperini c’erano solo dieci giocatori: Palomino, Hateboer, Zappacosta, Zortea, Adopo, Ederson, Bakker e Muriel, più i portieri Carnesecchi e Rossi. A parte i tre infortunati: Toloi (botta con piccola lesione al bicipite femorale) e Koopmeiners (lesione al bicipite femorale) si dedicano a terapie, Touré (rottura del tendine del retto femorale) al lungo percorso riabilitativo.