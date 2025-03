Atalanta, martedì la ripresa: si attendono buone notizie da Retegui e Cuadrado

Anche l’ultima pausa per le nazionali è alle spalle e dopo due giorni a riposo l’Atalanta nel pomeriggio di martedì 25 marzo tornerà ad allenarsi in vista della trasferta sul campo della Fiorentina (domenica 30 marzo, fischio d’inizio alle 15). L’osservato speciale a Zingonia sarà Mateo Retegui, tornato in anticipo dal ritiro della Nazionale per una lieve lesione all’adduttore lungo. La speranza è che possa recuperare già per la sfida d Firenze. Al lavoro con l’obiettivo di recuperare per la partita anche Juan Cuadrado (lesione al bicipite femorale) e Ibrahim Sulemana (lesione all’adduttore).