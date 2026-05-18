Atalanta, mercoledì 20 la ripresa. Al «Franchi» spazio alle seconde linee
CALCIO. Venerdì 22 alle 20,45 l’ultima gara contro la Fiorentina. Palladino ritroverà Hien, al rientro dalla squalifica, e dovrebbe lanciare dal 1’ i giocatori meno utilizzati durante la stagione. Pasalic convocato per i Mondiali.Lettura meno di un minuto.
Archiviata la qualificazione in Conference League, l’Atalanta si avvia alla fine della stagione. In vista dell’ultima e ininfluente gara a Firenze contro la Fiorentina, venerdì 22 maggio (alle 20,45), i nerazzurri riprenderanno gli allenamenti mercoledì 20 a Zingonia.
Torna Hien
Ai box Bernasconi e Kossounou, al Franchi Palladino ritroverà Hien, al rientro dalla squalifica, e potrebbe lasciare a riposo molti degli abituali titolari per dare spazio ai giocatori meno utilizzati, a cominciare dal secondo portiere Sportiello.
Le seconde linee
Ma a Firenze sperano di poter avere una chance dal 1’ anche Bakker, in campo a sorpresa nel finale contro il Bologna, Bellanova, Musah, Samardzic, Sulemana e Scamacca, rimasto in panchina contro il Milan e il Bologna e titolare l’ultima volta contro il Genoa alla New Balance Arena.
Pasalic ai Mondiali
Nel frattempo Mario Pasalic può sorridere: l’atalantino è nella lista dei 26 convocati del ct della Croazia Zlatko Dalic e sarà protagonista con la sua nazionale ai Mondiali al via l’11 giugno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA