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Sport / Bergamo Città Lunedì 18 Maggio 2026

Atalanta, mercoledì 20 la ripresa. Al «Franchi» spazio alle seconde linee

CALCIO. Venerdì 22 alle 20,45 l’ultima gara contro la Fiorentina. Palladino ritroverà Hien, al rientro dalla squalifica, e dovrebbe lanciare dal 1’ i giocatori meno utilizzati durante la stagione. Pasalic convocato per i Mondiali.

Lettura meno di un minuto.
Atalanta, mercoledì 20 la ripresa. Al «Franchi» spazio alle seconde linee
Mario Pasalic esulta dopo il gol segnato alla Lazio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il centrocampista nerazzurro andrò ai Mondiali con la Croazia
(Foto di Afb)

Archiviata la qualificazione in Conference League, l’Atalanta si avvia alla fine della stagione. In vista dell’ultima e ininfluente gara a Firenze contro la Fiorentina, venerdì 22 maggio (alle 20,45), i nerazzurri riprenderanno gli allenamenti mercoledì 20 a Zingonia.

Torna Hien

Ai box Bernasconi e Kossounou, al Franchi Palladino ritroverà Hien, al rientro dalla squalifica, e potrebbe lasciare a riposo molti degli abituali titolari per dare spazio ai giocatori meno utilizzati, a cominciare dal secondo portiere Sportiello.

Le seconde linee

Ma a Firenze sperano di poter avere una chance dal 1’ anche Bakker, in campo a sorpresa nel finale contro il Bologna, Bellanova, Musah, Samardzic, Sulemana e Scamacca, rimasto in panchina contro il Milan e il Bologna e titolare l’ultima volta contro il Genoa alla New Balance Arena.

Pasalic ai Mondiali

Nel frattempo Mario Pasalic può sorridere: l’atalantino è nella lista dei 26 convocati del ct della Croazia Zlatko Dalic e sarà protagonista con la sua nazionale ai Mondiali al via l’11 giugno.

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