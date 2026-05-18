Atalanta, mercoledì 20 la ripresa. Al «Franchi» spazio alle seconde linee

Archiviata la qualificazione in Conference League, l’Atalanta si avvia alla fine della stagione . In vista dell’ ultima e ininfluente gara a Firenze contro la Fiorentina, venerdì 22 maggio (alle 20,45), i nerazzurri riprenderanno gli allenamenti mercoledì 20 a Zingonia.

Torna Hien

Ai box Bernasconi e Kossounou, al Franchi Palladino ritroverà Hien , al rientro dalla squalifica, e potrebbe lasciare a riposo molti degli abituali titolari per dare spazio ai giocatori meno utilizzati , a cominciare dal secondo portiere Sportiello.

Le seconde linee

Ma a Firenze sperano di poter avere una chance dal 1’ anche Bakker, in campo a sorpresa nel finale contro il Bologna, Bellanova, Musah, Samardzic, Sulemana e Scamacca, rimasto in panchina contro il Milan e il Bologna e titolare l’ultima volta contro il Genoa alla New Balance Arena.