Sport / Bergamo Città
Martedì 13 Gennaio 2026

Atalanta, mercoledì Kossounou dalla Coppa d’Africa a Zingonia: convocabile per Pisa

LE NOVITÀ DALLO SPOGLIATOIO. Il difensore reduce dall’eliminazione della sua Costa d’Avorio ai quarti.

Bergamo

Il ritorno al lavoro di Odilon Kossounou al centro sportivo di Zingonia è previsto per mercoledì mattina. Il difensore dell’Atalanta torna a disposizione dell’allenatore Raffaele Palladino dopo il rientro dagli impegni in Coppa d’Africa.

Il nazionale della Costa d’Avorio è reduce dall’eliminazione ai quarti di finale sabato scorso con l’Egitto. Nel torneo continentale é partito sempre titolare, sia nel girone eliminatorio con Mozambico, Camerun e Gabon che contro il Burkina Faso agli ottavi.

Kossounou torna così teoricamente convocabile in vista dell’anticipo della ventesima giornata di serie A venerdì sera in casa del Pisa.

Intanto Kolašinac e Bellanova continuano il lavoro individuale in campo verso il recupero, mentre Bakker è al lavoro con la squadra U23. Djimsiti, dopo l’infortunio rimediato sabato contro il Torino sta portando avanti le terapie dopo il trauma all’osso iliaco con impegno del muscolo obliquo dell’addome.

