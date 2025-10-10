Sport / Bergamo Città
Venerdì 10 Ottobre 2025
Atalanta, miglioramenti per Kossounou e Bellanova: entrambi sperano per la Lazio
CALCIO. I due infortunati dopo le terapie hanno iniziato il lavoro individuale: possibile il recupero per la ripresa del campionato, domenica 19 ottobre in casa.
Bergamo
Odilon Kossounou e Raoul Bellanova, il lavoro individuale è iniziato. Fanno progressi due degli infortunati dell’Atalanta: entrambi hanno concluso il periodo di sole terapie per l’edema con lesione del bicipite femorale (l’ivoriano) e la lesione all’adduttore (l’italiano). Il prossimo obiettivo sarà trasferire l’attività dalla palestra al campo. Kossounou punta a rientrare con la Lazio domenica 19 ottobre (alle 18 alla New Balance Arena) dopo la pausa per le nazionali, meno speranze per Bellanova.
Dovrebbero esserci alla ripresa del campionato Nicola Zalewski (lesione del bicipite femorale), Giorgio Scalvini (lesione all’adduttore) e Charles De Ketelaere (risentimento all’ileopsoas), rimasto in Belgio con la nazionale. Si rivedrà sicuramente Marten de Roon, che ha scontato la squalifica. Non ancora ben definiti i tempi di Sead Kolasinac e Gianluca Scamacca; Mitchel Bakker si rivedrà nel 2026.
