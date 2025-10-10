Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Venerdì 10 Ottobre 2025

Atalanta, miglioramenti per Kossounou e Bellanova: entrambi sperano per la Lazio

CALCIO. I due infortunati dopo le terapie hanno iniziato il lavoro individuale: possibile il recupero per la ripresa del campionato, domenica 19 ottobre in casa.

In maglia arancione Odilon Kossounou, difensore ivoriano di 24 anni: miglioramenti dopo la lesione al bicipite femorale
In maglia arancione Odilon Kossounou, difensore ivoriano di 24 anni: miglioramenti dopo la lesione al bicipite femorale
(Foto di Afb)

Bergamo

Odilon Kossounou e Raoul Bellanova, il lavoro individuale è iniziato. Fanno progressi due degli infortunati dell’Atalanta: entrambi hanno concluso il periodo di sole terapie per l’edema con lesione del bicipite femorale (l’ivoriano) e la lesione all’adduttore (l’italiano). Il prossimo obiettivo sarà trasferire l’attività dalla palestra al campo. Kossounou punta a rientrare con la Lazio domenica 19 ottobre (alle 18 alla New Balance Arena) dopo la pausa per le nazionali, meno speranze per Bellanova.

Dovrebbero esserci alla ripresa del campionato Nicola Zalewski (lesione del bicipite femorale), Giorgio Scalvini (lesione all’adduttore) e Charles De Ketelaere (risentimento all’ileopsoas), rimasto in Belgio con la nazionale. Si rivedrà sicuramente Marten de Roon, che ha scontato la squalifica. Non ancora ben definiti i tempi di Sead Kolasinac e Gianluca Scamacca; Mitchel Bakker si rivedrà nel 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Odilon Kossounou
Raoul Bellanova
Atalanta