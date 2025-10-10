Atalanta, miglioramenti per Kossounou e Bellanova: entrambi sperano per la Lazio

Odilon Kossounou e Raoul Bellanova, il lavoro individuale è iniziato. Fanno progressi due degli infortunati dell’Atalanta: entrambi hanno concluso il periodo di sole terapie per l’edema con lesione del bicipite femorale (l’ivoriano) e la lesione all’adduttore (l’italiano). Il prossimo obiettivo sarà trasferire l’attività dalla palestra al campo. Kossounou punta a rientrare con la Lazio domenica 19 ottobre (alle 18 alla New Balance Arena) dopo la pausa per le nazionali, meno speranze per Bellanova.