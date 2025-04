Atalanta, il Milan nel mirino: Gasperini a San Siro con il dilemma difesa

In casa Atalanta comincia l’operazione Milan , in vista della sfida di Pasqua, domenica 20 aprile a San Siro (alle 20,45). Per preparare la gara al Meazza i nerazzurri riprenderanno la preparazione martedì 15 aprile a Zingonia senza Kolasinac , alle prese con la rottura del crociato rimediata contro il Bologna.

Atalanta verso il Milan

Fuori il bosniaco, a Milano Gian Piero Gasperini dovrà rimettere mano alla difesa ma potrebbe ritrovare Kossounou, tornano in gruppo dopo l’infortunio subito a gennaio e in panchina contro il Bologna. L’ivoriano è la prima ipotesi ma Gasp potrebbe decidere di non rischiarlo dal 1’ per scongiurare il pericolo di ricadute. Se così fosse contro il Milan potrebbe giocare dall’inizio Toloi, salvo arretramento di de Roon in difesa e inserimento di Pasalic in mediana.