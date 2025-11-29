Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 29 Novembre 2025

Atalanta, missione continuità con la Fiorentina: Palladino riparte dal tridente

CALCIO. Domenica 30 novembre (alle 18) alla New Balance Arena contro i viola il tecnico sembra orientato a confermare Cdk-Scamacca-Lookman in attacco. Dubbi in mediana: Pasalic potrebbe rimpiazzare de Roon.

Ademola Lookman in gol a Francoforte contro l’Eintracht in Champions League: il nigeriano, Scamacca e De Ketelaere dovrebbero giocare dal 1’ con la Viola
Ademola Lookman in gol a Francoforte contro l’Eintracht in Champions League: il nigeriano, Scamacca e De Ketelaere dovrebbero giocare dal 1’ con la Viola
(Foto di Afb)

Il tridente per la continuità. Dopo il successo in Champions contro l’Eintracht, il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino sembra orientato a confermare la formazione che ha sbancato Francoforte e a riproporla contro la Fiorentina, domenica 30 novembre (alle 18) alla New Balance Arena.

Si riparte dal tridente

Palladino dovrebbe ricominciare dal trio d’attacco De Ketelaere-Scamacca-Lookman con Bellanova e Zappacosta sugli esterni. Il dubbio riguarda soprattutto la mediana: Pasalic insidia de Roon, sempre in campo nelle ultime due gare, con Musah e Brescianini come alternative. In difesa Kossounou, Hien, Djimisiti e Ahanor si giocano tre posti, con i primi tre favoriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Raffaele Palladino
De Ketelaere
Atalanta