Atalanta, missione continuità con la Fiorentina: Palladino riparte dal tridente

Il tridente per la continuità . Dopo il successo in Champions contro l’Eintracht, il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino sembra orientato a confermare la formazione che ha sbancato Francoforte e a riproporla contro la Fiorentina, domenica 30 novembre (alle 18) alla New Balance Arena.

Si riparte dal tridente

Palladino dovrebbe ricominciare dal trio d’attacco De Ketelaere-Scamacca-Lookman con Bellanova e Zappacosta sugli esterni. Il dubbio riguarda soprattutto la mediana: Pasalic insidia de Roon, sempre in campo nelle ultime due gare, con Musah e Brescianini come alternative. In difesa Kossounou, Hien, Djimisiti e Ahanor si giocano tre posti, con i primi tre favoriti.