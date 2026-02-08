Burger button
Sport / Bergamo Città
Domenica 08 Febbraio 2026

Atalanta, missione Cremonese a trazione anteriore: Bellanova e Zalewski esterni

CALCIO. Lunedì 9 febbraio alla New Balance Arena alle 18.30 l’Atalanta cerca tre punti per continuare la risalita. In attacco spazio al tridente De Ketelaere-Scamacca-Raspadori, Kolasinac e Pasalic favoriti per un posto dal 1’.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Charles De Ketelaere, in azione a Como. Lunedì 9 febbraio contro la Cremonese l’Atalanta va a caccia dei tre punti per continuare la risalita in classifica
Charles De Ketelaere, in azione a Como. Lunedì 9 febbraio contro la Cremonese l’Atalanta va a caccia dei tre punti per continuare la risalita in classifica
(Foto di Afb)

Senza gli squalificati Ahanor e de Roon, con il tridente d’attacco e un paio di ballottaggi aperti. Lunedì 9 febbraio alla New Balance Arena (18,30) contro la Cremonese Raffaele Palladino sembra orientato a ripartire dalla formula tre De Ketelaere-Scamacca-Raspadori già proposta contro la Juventus in Coppa Italia, accentuando se possibile la trazione offensiva.

Nel 3-4-2-1 il tecnico potrebbe rilanciare Kolasinac in difesa accanto a Scalvini e Djimsiti, con Kossounou prima alternativa: giocasse l’ivoriano, Scalvini traslocherebbe sul centro sinistra.

In mediana Pasalic è favorito su Musah per un posto accanto a Ederson, con Bellanova in pole a destra e Zalewski in vantaggio su Bernasconi a sinistra per accentuare la spinta sugli esterni. Krstovic e Sulemana restano due jolly da giocarsi a gara in corso.

