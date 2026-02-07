Sport / Bergamo Città
Sabato 07 Febbraio 2026
Atalanta, missione Cremonese: Kolasinac e Pasalic favoriti per un posto dal 1’
CALCIO. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus, venerdì 6 febbraio i nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti in vista della gara di lunedì 9 (18,30) a Bergamo con i grigiorossi. Fuori per squalifica Ahanor e de Roon.
Missione Cremonese al via. Archiviati la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus e il successivo giorno di riposo, sabato 7 febbraio l’Atalanta ha ripreso la preparazione in vista della gara contro la Cremonese, lunedì 9 (alle 18,30) alla New Balance Arena.
Le ultime di formazione
Contro i grigiorossi non ci saranno Ahanor e de Roon, entrambi squalificati per un turno. In difesa potrebbe ritrovare una maglia da titolare Kolasinac, favorito nel ballottaggio con Kossounou (con eventuale trasloco di Scalvini sul centrosinistra), mentre in mediana Pasalic e Musah si giocano un posto col croato favorito.
Per il resto Palladino dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con De Ketelaere e Raspadori a sostegno di Scamacca, con Zalewski favorito su Bernasconi a sinistra.
