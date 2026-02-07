Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 07 Febbraio 2026

Atalanta, missione Cremonese: Kolasinac e Pasalic favoriti per un posto dal 1’

CALCIO. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus, venerdì 6 febbraio i nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti in vista della gara di lunedì 9 (18,30) a Bergamo con i grigiorossi. Fuori per squalifica Ahanor e de Roon.

Mario Pasalic, con Nikola Krstovic, esulta dopo aver firmato il gol del 3-0 contro la Juventus in Coppa Italia. Il croato potrebbe giocare dal 1’ con la Cremonese
(Foto di Afb)

Missione Cremonese al via. Archiviati la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus e il successivo giorno di riposo, sabato 7 febbraio l’Atalanta ha ripreso la preparazione in vista della gara contro la Cremonese, lunedì 9 (alle 18,30) alla New Balance Arena.

Le ultime di formazione

Contro i grigiorossi non ci saranno Ahanor e de Roon, entrambi squalificati per un turno. In difesa potrebbe ritrovare una maglia da titolare Kolasinac, favorito nel ballottaggio con Kossounou (con eventuale trasloco di Scalvini sul centrosinistra), mentre in mediana Pasalic e Musah si giocano un posto col croato favorito.

Per il resto Palladino dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con De Ketelaere e Raspadori a sostegno di Scamacca, con Zalewski favorito su Bernasconi a sinistra.

Bergamo
Sport
Calcio
Atalanta
Cremonese