Atalanta, missione Cremonese: Kolasinac e Pasalic favoriti per un posto dal 1’

Missione Cremonese al via. Archiviati la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus e il successivo giorno di riposo, sabato 7 febbraio l’Atalanta ha ripreso la preparazione in vista della gara contro la Cremonese, lunedì 9 (alle 18,30) alla New Balance Arena.

Le ultime di formazione

Contro i grigiorossi non ci saranno Ahanor e de Roon, entrambi squalificati per un turno. In difesa potrebbe ritrovare una maglia da titolare Kolasinac, favorito nel ballottaggio con Kossounou (con eventuale trasloco di Scalvini sul centrosinistra), mentre in mediana Pasalic e Musah si giocano un posto col croato favorito.