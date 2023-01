Atalanta, multa di 5mila euro per «cori beceri» contro i tifosi della Salernitana

Calcio. Il provvedimento del giudice sportivo dopo il match di domenica scorsa, che porta in dote anche la squalifica di Teun Koopmeiners per un turno: salterà la gara di domenica 22 contro la Juventus. L’olandese dovrebbe giocare giovedì 19 in Coppa Italia con lo Spezia. Attesa per Zappacosta.