Atalanta, Muriel verso il forfait con la Salernitana. Sale Lookman in attacco

Luis Muriel continua a tenere sulle spine l’Atalanta . Dopo aver saltato l’amichevole contro il Mapello mercoledì 11 a Zingonia, l’attaccante colombiano, alle prese con una tallonite , ha svolto un lavoro individuale anche giovedì 12 mentre il resto della squadra ha effettuato una doppia seduta: la sua presenza domenica al Gewiss Stadium contro la Salernitana (alle 18) è in forte dubbio . Dopo aver rinunciato alla trasferta a Bologna, sembra probabile che Muriel sia costretto a un altro turno di stop: «Lucho» potrebbe rivedersi giovedì 19 gennaio in Coppa Italia contro lo Spezia o la domenica successiva in campionato contro la Juventus.