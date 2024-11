Atalanta a Napoli con Brescianini: Samardzic favorito sulla trequarti

Si svuota l’infermeria in casa Atalanta: Marco Brescianini c’è . Il centrocampista nerazzurro è tra i 24 convocati da Gian Piero Gasperini per la sfida alla capolista Napoli, domenica 3 novembre al Maradona (alle 12,30). Ai box restano i lungodegenti Scamacca e Scalvini ma dopo il rientro di Kossounou e la convocazione di Brescianini i nerazzurri stanno recuperando i pezzi.

A Napoli Gasp potrebbe passare al 3-4-1-2 con Carnesecchi in porta, il trio difensivo Djimsiti-Hien-Kolasinac, Zappacosta e uno tra Ruggeri e Bellanova (favorito il primo) sugli esterni e l’inossidabile coppia de Roon-Ederson in mediana. I dubbi riguardano la trequarti e l’attacco. Samardzic è favorito su Pasalic per un posto dal 1’ alle spalle delle punte che dovrebbero essere Retegui e Lookman. Ma il croato, al posto di Samardzic, e De Ketelaere per Lookman sono pienamente in corsa e si giocano una maglia da titolari.