Atalanta, nei numeri il segreto dell’impresa Due chilometri corsi più dei rossoneri

Una partita a due facce quella del posticipo di domenica, giocata tra il Milan di Gattuso e l’Atalanta, insolitamente guidata in panchina da Gritti.

Gli orobici si schierano inizialmente con il modulo 3-4-1-2, che manterranno (nonostante i cambi di Rigoni per Pasalic, e Zapata per Barrow) fino al 75° minuto, quando con l’ingresso di Ilicic per Gosens, si dispongono con il 4-2-3-1.