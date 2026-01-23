Sport / Bergamo Città
Venerdì 23 Gennaio 2026
Atalanta: niente Parma per Bellanova. In attacco grande abbondanza
SERIE A. L’Atalanta venerdì 23 gennaio è tornata ad allenarsi dopo la giornata di riposo. Bellanova ha è ancora lavorato individualmente e a questo punto difficilmente sarà a disposizione domenica 25 gennaio col Parma.
Il rientro di Raoul Bellanova con ogni probabilità è rimandato. Venerdì 23 gennaio alla ripresa del lavoro l’esterno (da un mese e mezzo alle prese con una lesione tra il primo e il secondo grado al bicipite femorale), si è limitato ad allenarsi individualmente sul campo e questo punto è probabile il forfait per Atalanta-Parma di domenica alle 15 alla New Balance Arena. Prosegue invece il lavoro di recupero di Mitchel Bakker che dopo la lunga assenza (rottura del crociato) è pronto a rientrare in campo: lo farà con la Primavera, per testare la condizione prima di tornare a tutti gli effetti disponibile.
Competizione per una maglia in attacco
Per il resto grande abbondanza in attacco: rispetto alla sfida di mercoledì con l’Athletic sarà disponibile Giacomo Raspadori (che in Champions è ancora inutilizzabile), mentre Ademola Lookman, rientrato martedì dalla Coppa d’Africa, si gioca una maglia da titolare. Ma anche Nicola Zalewski (in gran forma) e lo stesso Nikola Krstovic (in evidenza a suon di gol nelle ultime partite), sono in corsa per un posto dal primo minuto insieme a Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere. Il lavoro di preparazione alla sfida al Parma proseguirà sabato con un’altra seduta pomeridiana a Zingonia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA