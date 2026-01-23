Atalanta: niente Parma per Bellanova. In attacco grande abbondanza

Il rientro di Raoul Bellanova con ogni probabilità è rimandato. Venerdì 23 gennaio alla ripresa del lavoro l’esterno (da un mese e mezzo alle prese con una lesione tra il primo e il secondo grado al bicipite femorale), si è limitato ad allenarsi individualmente sul campo e questo punto è probabile il forfait per Atalanta-Parma di domenica alle 15 alla New Balance Arena. Prosegue invece il lavoro di recupero di Mitchel Bakker che dopo la lunga assenza (rottura del crociato) è pronto a rientrare in campo: lo farà con la Primavera, per testare la condizione prima di tornare a tutti gli effetti disponibile.