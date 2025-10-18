Atalanta, nodo attacco contro la Lazio: Lookman e De Ketelaere favoriti

I convocati di Juric

Juric ha convocato 23 giocatori , tra cui i ritrovati Zalewski, De Ketelaere, Scalvini e Scamacca, oltre a de Roon, rientrato dalla squalifica. Ai box Kossounou, Bellanova, Kolasinac e Bakker, il principale interrogativo riguarda la composizione del reparto offensivo che vede in lizza sei giocatori per due posti , con Pasalic trequartista nel probabile 3-4-1-2.

La probabile formazione di Atalanta-Lazio

Juric dovrebbe lanciare dal 1’ De Ketelaere e Lookman, rinunciando in partenza al centravanti di ruolo, con Scamacca e Krstovic in panchina. Ma anche Sulemana e Samardzic hanno buone chance. Per il resto il tecnico nerazzurro dovrebbe confermare Djimsiti-Hien-Ahanor in difesa, Zappacosta e Zalewski sugli esterni e de Roon-Ederson in mediana.