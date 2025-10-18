Sport / Bergamo Città
Sabato 18 Ottobre 2025
Atalanta, nodo attacco contro la Lazio: Lookman e De Ketelaere favoriti
CALCIO. Per la gara di domenica 19 ottobre alle 18 alla New Balance Arena Juric recupera numerosi infortunati ma ha il problema dell’abbondanza davanti: chance anche per Sulemana, Samardzic e Krstovic.
Quale attacco contro la Lazio? Il dilemma della vigilia in casa Atalanta rischia di essere risolto in extremis,a ridosso della gara contro i biancocelesti di domenica 19 (alle 18) alla New Balance Arena.
I convocati di Juric
Juric ha convocato 23 giocatori, tra cui i ritrovati Zalewski, De Ketelaere, Scalvini e Scamacca, oltre a de Roon, rientrato dalla squalifica. Ai box Kossounou, Bellanova, Kolasinac e Bakker, il principale interrogativo riguarda la composizione del reparto offensivo che vede in lizza sei giocatori per due posti, con Pasalic trequartista nel probabile 3-4-1-2.
La probabile formazione di Atalanta-Lazio
Juric dovrebbe lanciare dal 1’ De Ketelaere e Lookman, rinunciando in partenza al centravanti di ruolo, con Scamacca e Krstovic in panchina. Ma anche Sulemana e Samardzic hanno buone chance. Per il resto il tecnico nerazzurro dovrebbe confermare Djimsiti-Hien-Ahanor in difesa, Zappacosta e Zalewski sugli esterni e de Roon-Ederson in mediana.
