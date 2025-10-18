Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 18 Ottobre 2025

Atalanta, nodo attacco contro la Lazio: Lookman e De Ketelaere favoriti

CALCIO. Per la gara di domenica 19 ottobre alle 18 alla New Balance Arena Juric recupera numerosi infortunati ma ha il problema dell’abbondanza davanti: chance anche per Sulemana, Samardzic e Krstovic.

Ademola Lookman in azione contro il Como prima della sosta.L'attaccante nigeriano dovrebbe partire dal 1' domenica 19 ottobre contro la Lazio
Ademola Lookman in azione contro il Como prima della sosta.L’attaccante nigeriano dovrebbe partire dal 1’ domenica 19 ottobre contro la Lazio
(Foto di Afb)

Quale attacco contro la Lazio? Il dilemma della vigilia in casa Atalanta rischia di essere risolto in extremis,a ridosso della gara contro i biancocelesti di domenica 19 (alle 18) alla New Balance Arena.

I convocati di Juric

Juric ha convocato 23 giocatori, tra cui i ritrovati Zalewski, De Ketelaere, Scalvini e Scamacca, oltre a de Roon, rientrato dalla squalifica. Ai box Kossounou, Bellanova, Kolasinac e Bakker, il principale interrogativo riguarda la composizione del reparto offensivo che vede in lizza sei giocatori per due posti, con Pasalic trequartista nel probabile 3-4-1-2.

La probabile formazione di Atalanta-Lazio

Juric dovrebbe lanciare dal 1’ De Ketelaere e Lookman, rinunciando in partenza al centravanti di ruolo, con Scamacca e Krstovic in panchina. Ma anche Sulemana e Samardzic hanno buone chance. Per il resto il tecnico nerazzurro dovrebbe confermare Djimsiti-Hien-Ahanor in difesa, Zappacosta e Zalewski sugli esterni e de Roon-Ederson in mediana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
De Ketelaere
Ademola Lookman
Atalanta