Atalanta, nodo centravanti per Palladino: Scamacca o Krstovic contro la Lazio
CALCIO. L’attaccante romano parte favorito per una maglia da titolare nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, mercoledì 22 aprile (alle 21) alla New Balance Arena. Bernasconi a sinistra, De Ketelaere e Zalewski sulla trequarti.
Il dubbio è al centro dell’attacco. Scamacca o Krstovic è il principale dilemma per Raffaele Palladino in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, mercoledì 22 aprile (alle 21) alla New Balance Arena. Scamacca parte favorito, ma il montenegrino è in forma, è andato a segno anche a Roma in campionato, e ha ottime chance di giocare, magari a gara in corso.
Ai box Hien, Palladino ritrova Sulemana, che dovrebbe partire dalla panchina, e dovrebbe schierare la formazione-tipo, con il trio Scalvini-Djimsiti-Kolasinac davanti a Carnesecchi, Zappacosta e Bernasconi sugli esterni, de Roon-Ederson in mediana, De Ketelaere e Zalewski a sostegno del centravanti nel 3-4-2-1, che potrebbe variare in 3-4-1-2 in caso di accentramento di uno dei due trequartisti, presumibilmente Zalewski.
Pasalic e Raspadori sono le alternative con maggiori chance di sorprendere, mentre il giovane portiere Pardel dovrebbe andare in panchina al posto dell’infortunato Rossi.
Si riparte dal 2-2 della gara d’andata all’Olimpico. In caso di parità al 90’, supplementari ed eventuali rigori.
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