Atalanta, nodo centravanti per Palladino: Scamacca o Krstovic contro la Lazio

Il dubbio è al centro dell’attacco. Scamacca o Krstovic è il principale dilemma per Raffaele Palladino in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, mercoledì 22 aprile (alle 21) alla New Balance Arena. Scamacca parte favorito, ma il montenegrino è in forma, è andato a segno anche a Roma in campionato, e ha ottime chance di giocare, magari a gara in corso.