Atalanta, «nodo» de Roon: difensore o mediano nella finale di Coppa Italia?

«Nodo» de Roon in casa Atalanta alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus , mercoledì 15 maggio all’Olimpico di Roma (alle 21, diretta su Canale 5). L’olandese sta bene ma il dubbio riguarda la sua collocazione tattica: arretrato in difesa come nelle ultime gare al posto di Scalvini , con Pasalic al suo posto in mediana? O nel suo ruolo naturale a centrocampo, con il ritorno di Scalvini nel trio arretrato e Pasalic in panchina?

Il ruolo di de Roon è la principale variabile nelle scelte di formazione di Gian Piero Gasperini che per il resto dovrebbe andare sul sicuro chiedendo un supplemento di fatica ai titolari. Ai box gli infortunati Kolasinac e Holm, squalificato Scamacca, martedì 14 il tecnico nerazzurro ha convocato 21 giocatori, compreso Toloi già in panchina contro la Roma nell’ultima di campionato. Al netto del ballottaggio de Roon-Scalvini, davanti a Carnesecchi Hien e Djimsiti completeranno la difesa, Zappacosta e Ruggeri saranno gli esteri, Ederson in mediana. In attacco, con Koopmeiners trequartista, De Ketelaere dovrebbe essere impiegato come punta centrale al posto di Scamacca, mentre Lookman sembra favorito su Miranchuk per un posto accanto al belga.