«Atalanta, non servono rivoluzioni, ma soltanto innesti mirati»

«All’Atalanta non servono rivoluzioni e non credo proprio sia il caso di parlare di ciclo finito. Piuttosto direi che andranno fatti degli innesti mirati».Parola di Massimo Carrera, 58 anni, allenatore in attesa di panchina (ultime esperienze con Spartak Mosca, Aek Atene, Bari e, prima ancora, come collaboratore tecnico di Antonio Conte alla Juve e in Nazionale) ex capitano nerazzurro che in questi giorni torna spesso a Bergamo per dividersi fra padel e tennis nel torneo dell’Accademia dello sport per la solidarietà, alla Cittadella dello Sport. E il suo passato nerazzurro (242 presenze e 4 gol dal 1996 al 2003) rende autorevole il suo pensiero in materia: «La struttura consolidata, con mister Gasperini che ha portato l’Atalanta ad alzare l’asticella delle ambizioni e l’ossatura di giocatori attuali, può ottenere ancora ottimi risultati . È la base da cui ripartire. Io, per esempio, su attaccanti come Muriel e Zapata punterei ancora con decisione. Se stanno bene, possono dare ancora molto». Quanto al fatto di essere fuori dall’Europa dopo cinque anni (di cui tre in Champions) Carrera non lo vede necessariamente come un male: «L’Europa è bellissima, ovviamente, ma ti fa spendere tante energie. Tante partite ravvicinate rischiano di farti perdere qualche punto per strada. L’anno prossimo l’Atalanta, senza Coppe, può avere importanti chance di risalire con forza le gerarchie in campionato».