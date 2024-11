Atalanta, occhi su Djimsiti e Bellanova: emergenza difesa con lo Young Boys

Occhi puntati su Bellanova e Djimsiti in casa Atalanta in vista della gara di Champions League, martedì 26 novembre (alle 21) a Berna contro lo Young Boys. Il centrale albanese è alle prese con una distorsione alla caviglia che lo ha costretto a saltare le ultime gare, Bellanova è uscito a Parma per un fastidio al flessore e lunedì 25 è atteso l’esito degli esami a cui è stato sottoposto.