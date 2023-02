Atalanta, occhi puntati su Pasalic: potrebbe rientrare contro il Milan

L’unico dato positivo scaturito domenica è che non ci sono stati nuovi giocatori infortunati . Sicuramente ai box resteranno Hateboer (per lui stagione finita dopo l’intervento al crociato del ginocchio) e Zapata, frenato dall’ennesimo guaio, mentre i fari saranno puntati su Mario Pasalic : l’eclettico croato ha saltato il Lecce per un trauma distorsivo alla caviglia destra e potrebbe rientrare in gruppo nei prossimi giorni in modo da poter essere convocato per la delicata sfida delle 20,45 ai campioni d’Italia. La sua situazione sarà monitorata giorno per giorno, anche perché per mister Gasperini potrebbe essere un giocatore importante da arruolare contro i rossoneri.