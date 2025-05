Atalanta, occhi puntati su Toloi. Gasp a Genova ritrova Hien, squalificato Djimsiti

Occhi puntati sulle condizioni di Rafa Toloi in casa Atalanta in vista della partita di sabato 17 maggio (alle 20,45) a Marassi contro il Genoa. Il capitano nerazzurro ha saltato la gara con la Roma per un risentimento al polpaccio sinistro e mercoledì 14, alla ripresa degli allenamenti, verrà deciso se saranno necessari esami e se Toloi potrà essere in campo negli ultimi 180’ della stagione e probabilmente della sua carriera a Bergamo.

Atalanta verso il Genoa

Dopo il successo contro la Roma che ha sancito il terzo posto e la qualificazione alla prossima Champions per i nerazzurri, la gara di Genova sarà virtualmente ininfluente per la classifica. Fuori causa Scamacca, Scalvini, Kolasinac, Cuadrado, in forse Posch e Palestra, Gian Piero Gasperini potrebbe dare spazio ai giocatori meno impiegati.